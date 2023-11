'Vluchtelingenkamp Jabalia opnieuw gebombardeerd' • Biden: 'Pauze nodig'

Volgens Israël zijn bij eerdere aanvallen op het vluchtelingenkamp leiders van Hamas gedood, die zich tussen de burgers zouden hebben gewogen. De aanwezigheid van de Hamas-leiders maakt de aanvallen op het vluchtelingenkamp gerechtvaardigd, verklaarde een woordvoerder van het Israëlische leger dinsdag. Op de vraag of Israël wist dat er onschuldige burgers in het kamp zaten, antwoordde hij: 'Dit is de tragedie van oorlog. We hebben gezegd dat ze naar het zuiden moesten trekken.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NOS: Generator ziekenhuis Gaza uitgevallen • Biden: 'Pauze nodig'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: VN-topfunctionaris na Gaza-bezoek: 'Het was hartverscheurend' • Biden: 'Pauze nodig'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: 'Honderden slachtoffers nieuw bombardement Jabalia' • Eerste evacués bereiken Egyptische kant van de grensVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Ruim 320 mensen uit Gaza bereiken Egypte • VN-functionaris: aanvallen Jabalia 'gruweldaad'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: 'Grens bij Rafah ook morgen open' • VN-functionaris: aanvallen Jabalia 'gruweldaad'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: 'Opnieuw aanval op Jabalia-kamp' • Onduidelijkheid bij mensen aan de grens bij RafahVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕