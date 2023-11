Vlaketunnel rest van de week dicht, grote hinder verwacht voor verkeer Zeeland

Op de website van Rijkswaterstaat staan alle omleidingsroutes beschreven. 'We hebben bewust voor deze periode gekozen om de werkzaamheden uit te voeren', zegt woordvoerder Eric Eussen van Rijkswaterstaat bij Omroep Zeeland. 'Er is nu veel minder vakantieverkeer dan in de zomermaanden.' De Vlaketunnel is gebouwd in de jaren 70 en loopt onder het Kanaal door Zuid-Beveland. Volgens Rijkswaterstaat rijden gemiddeld 55.000 voertuigen per dag door de tunnel.

