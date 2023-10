Vlaamse presentator Erik Van Looy tekent contract bij RTL

"Ik ben heel blij dat ik de kans krijg om naast mijn werk voor De Slimste Mens in België ook mijn carrière in Nederland verder te ontwikkelen"

"We zijn heel blij dat Erik Van Looy ons team van talenten komt versterken", zegt Directeur Content RTL Peter van der Vorst."Erik is een uiterst sympathieke, intelligente én bijzonder grappige tv-maker met wie we verschillende projecten aan het ontwikkelen zijn. Daarnaast zal hij geregeld te zien zijn in onze late-night talkshows en als panellid in bijvoorbeeldErik laat weten:"Op mijn 61e een contract krijgen bij de bovenburen van RTL, dat had ik niet durven dromen.

Van der Vaart en Van der Goot verrast: RTL breekt in bij Ziggo SportOpmerkelijke taferelen in de studio van Ziggo Sport: op het moment dat presentator Wytse van der Goot wil schakelen naar de verslaggever in De Kuip, wordt de voorbeschouwende analyse van Feyenoord-trainer Arne Slot bij RTL 7 ingestart. Het zorgt voor lachende gezichten bij Van der Goot en Rafael van der Vaart.

Slachtoffer van Bilal Wahib heeft geen spijt van interview bij HumbertoDe minderjarige jongen die in 2021 tijdens een Instagram Live-sessie van Bilal Wahib werd uitgedaagd om in ruil voor geld zijn geslachtsdeel te laten zien, heeft zelf gevraagd of hij zijn verhaal mocht doen bij Humberto.

Neef van Siki Martina valt verdachte aan in rechtbank van RotterdamEen heftig voorval in de rechtbank van Rotterdam donderdagochtend. Marvin, de neef van de vermoorde dj en muziekproducer Siki Martina, heeft een van de twee verdachten, Christopher L., in een wurggreep genomen in de rechtszaal.

Lyrische Van der Vaart baalt toch van één naam bij Feyenoord: 'Jeetje mina'Rafael van der Vaart vindt dat Feyenoord 'verplicht' is te overwinteren in de Champions League. De analyticus heeft dusdanig genoten van het spel van de Rotterdammers tegen Lazio dat hij stelt dat een plek in de knock-outfase het team van trainer Arne Slot niet meer kan ontgaan. Toch was er een punt van kritiek voor één speler: Marcos López.

Argentijnse keeper Martínez, oude bekende van Oranje, 'houdt van Nederlanders'De Argentijnse doelman van Aston Villa, Emiliano Martínez, zegt niks tegen Nederland te hebben. 'Ik hou van Nederlanders', vertelt hij voorafgaand het Conference League-duel met AZ.