Vitesse krijgt opnieuw boete van KNVB voor te laat aanleveren jaarrekening

Omdat de Amerikaanse overname van de Arnhemse club nog niet is afgerond, slaagde Vitesse er niet in omVitesse diende een verzoek in bij de licentiecommissie van de KNVB om de jaarrekening later te mogen indienen. Dat mag, maar het niet halen van de deadline leverde de Arnhemmers wel een boete van twintigduizend euro op.

Vorig seizoen kreeg Vitesse een soortgelijke boete. Het slepende overnamedossier zorgt ervoor dat de problemen bij de club zich opstapelen. Accountant BDO weigerde vorige maand om de jaarrekening te tekenen omdat er onduidelijkheid bestaat over de continuïteit van de club, die formeel nog altijd in handen is van de Rus Valeri Oyf.

De KNVB doet onderzoek naar historische transacties bij Vitesse en naar de achtergronden van de beoogde nieuwe eigenaar, de Common Group. Tevens wordt bekeken of de deal niet in strijd is met de sanctieregelgeving tegen Russen en Russische bedrijven. Er zijn twee externe bureaus ingeschakeld om te helpen bij de onderzoeken. headtopics.com

