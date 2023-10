Vitesse knokt zich terug tegen PEC, maar weet ook vijfde thuisduel niet te winnen

-wedstrijd in het GelreDome te winnen. Tegen PEC Zwolle werd een zeer zwaarbevochten gelijkgespeld geboekt. De gelijkmaker viel pas in de 88e minuut.(0-0)). Geen van die duels werd gewonnen en dus was de missie voor trainer Phillip Cocu en co. duidelijk tegen PEC: het thuispubliek trakteren op de eerste driepunter van het seizoen.

Na 25 minuten spelen werd de score geopend, maar niet door Vitesse. PEC nam de leiding. Younes Namli kreeg de bal van Lennart Thy en passeerde doelman Eloy Room vanaf een meter of twintig. Niet lang daarna kreeg Vitesse, dat wel iets beter was in het eerste bedrijf, opnieuw een tegenslag te verwerken. Verdediger Melle Meulensteen moest geblesseerd naar de kant.Na rust zette Vitesse de jacht op de gelijkmaker voort. Marco van Ginkel was gevaarlijk, maar stuitte op PEC-doelman Jasper Schendelaar.

Lees verder:

VoetbalPrimeur »

Vitesse knokt zich in slotfase naar punt tegen PEC ZwolleVitesse heeft vrijdag in het Gelredome gelijkspeeld tegen PEC Zwolle. In de slotfase knokte de ploeg van trainer Philip Cocu zich naar een broodnodig punt in de Eredivisie: 1-1. Lees verder ⮕

Voetbal op tv: Blind, Engelse koploper en Vitesse-PEC op het programmaLees meer Lees verder ⮕

Frenkie de Jong terug op trainingsveld Barça • Supersub Vellios start bij PEC tegen VitesseEen wedstrijd in de eredivisie en een duel in de Nations League voor vrouwen vandaag. Daarnaast volgen we de persconferenties van PSV, Feyenoord en Ajax. Lees verder ⮕

Frenkie de Jong terug op trainingsveld Barça • Supersub Vellios start bij PEC tegen VitesseEen wedstrijd in de eredivisie en een duel in de Nations League voor vrouwen vandaag. Daarnaast volgen we de persconferenties van PSV, Feyenoord en Ajax. Lees verder ⮕

Supersub Vellios start bij PEC tegen Vitesse • Frenkie de Jong terug op trainingsveld BarçaEen wedstrijd in de eredivisie en een duel in de Nations League voor vrouwen vandaag. Daarnaast volgen we de persconferenties van PSV, Feyenoord en Ajax. Lees verder ⮕

Supersub Vellios start bij PEC tegen Vitesse • Frenkie de Jong terug op trainingsveld BarçaEen wedstrijd in de eredivisie en een duel in de Nations League voor vrouwen vandaag. Daarnaast volgen we de persconferenties van PSV, Feyenoord en Ajax. Lees verder ⮕