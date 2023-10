Vitesse knokt zich in slotfase naar punt tegen PEC Zwolle

Na een lastige openingsfase opende Younes Namli van een meter of twintig de score voor PEC Zwolle. Op aangeven van Lennart Thy verraste de middenvelder de Vitesse-keeper Eloy Room met een knap schot. Vitesse creërde in de eerste helft meer kansen dan PEC. Onder anderen Kacper Kozlowski schoot op slag van rust net naast.

Marco van Ginkel leek in de tweede helft de thuisploeg op gelijke hoogte te zetten, maar PEC-verdediger Ryan Thomas stond op precies de goede plek en haalde de bal met zijn borst van de doellijn. In de slotfase was het Million Manhoef die de thuisploeg alsnog redde. Met een schot uit een moeilijke hoek zette de aanvaller Vitesse verdiend langs PEC. Het uitvallen van Melle Meulensteen in de eerste helft was een domper voor Vitesse.

