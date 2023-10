Vitesse heeft veel kansen nodig om thuis punt te redden tegen PEC

Aan het aantal kansen heeft het niet gelegen, maar Vitesse heeft in het eigen Gelredome niet kunnen winnen van PEC Zwolle: 1-1. Million Manhoef redde twee minuten voor tijd een punt voor de Arnhemmers, nadat PEC Zwolle via Younes Namli al vroeg in de wedstrijd op voorsprong was gekomen. Nog niet eerder dit seizoen creëerde Vitesse zo veel kansen en schoot het zo vaak op doel als dit thuisduel met de Zwollenaren.

Vitesse kan slechts enkele punten boven de degradatiestreep (zes nederlagen) ieder punt goed gebruiken. Alleen tegen Volendam, NEC en Excelsior sprokkelde het puntjes, maar tegen FC Twente, AZ, RKC, Sparta, PSV en vorige week Feyenoord ging het mis. Bij PEC hadden ze maar wat graag de vorige week na rust tegen Excelsior ingegeven vorm, wat leidde tot de eerste zege sinds 2 september, graag vastgehouden. Tegen Vitesse was van die vorm weinig te zien.

