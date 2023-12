Vitesse en Coley Parry uitgenodigd voor gesprek met KNVB

Vitesse en Coley Parry van de Common Group zijn door de KNVB uitgenodigd voor een gesprek, zo laat de Arnhemse club weten in een kerstboodschap aan de fans. Parry wil dolgraag de nieuwe eigenaar worden van Vitesse, maar wacht nog altijd op groen licht van de KNVB. De hekkensluiter hoopt begin 2024 duidelijkheid te krijgen. “De licentiecommissie van de KNVB heeft Vitesse en Coley Parry half januari uitgenodigd voor een overleg. Dat is voor het eerst in het hele overnameproces en geeft houvast.

In januari lijken alle onderzoeken nu bij elkaar te gaan komen. We willen duidelijkheid en vooral door", aldus Vitess





