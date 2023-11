Vink snapt Ajax: 'Ik zou niet weten wie er zou willen, kunnen én beschikbaar is'

Als Marciano Vink het voor het zeggen had bij Ajax, was hij waarschijnlijk ook uitgekomen bij John van 't Schip. De nieuwe interim-trainer maakt het seizoen af op de Amsterdamse bank, zo bevestigde. Hij kent Van 't Schip goed: de twee stonden bij Ajax en Genoa in totaal 84 keer samen op het veld."Ik zou zo snel ook niet weten wie er verder zou willen, kunnen én beschikbaar is. Dit is niet het moment om iemand aan te stellen die nog moet wennen aan de club.

Vink is benieuwd of Van 't Schip voor een broodnodige impuls kan zorgen bij hekkensluiter Ajax."John is natuurlijk een rustige man, maar misschien is dat nu juist wel wat Ajax nodig heeft. Dat weet je natuurlijk pas aan het eind van het seizoen. Bovendien denk ik dat John ook wel kan ontploffen als dat nodig is hoor. Hij was bij Ajax onze aanvoerder, een echte leider, maar dat is dertig jaar geleden dus ik weet niet hoe dat nu is."Wel plaatst Vink nog een kanttekening.

