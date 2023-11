Vink maakt Ajax-duo met grond gelijk: 'Dat is niet veel hoger dan KKD-niveau'

Marciano Vink is hard voor Ajax-backs Gaston Avila en Anton Gaaei na de Amsterdamse nederlaag tegen PSV. De analist vindt dat de twee 'niet heel veel hoger' zijn dan Keuken Kampioen Divisie-niveau. Ook ziet Vink een groot verschil tussen PSV enAjax stond bij rust verrassend nog op voorsprong tegen PSV, maar in de tweede helft kreeg de ploeg van Hedwiges Maduro vier goals om de oren. Daardoor won PSV met 5-2.

Naast Avila is Vink ook niet onder de indruk van Gaaei, die er ook niet goed uit zag bij meerdere tegengoals."Avila en Gaaei: ik denk niet dat dat heel veel hoger is dan KKD-niveau", is hij duidelijk. Vink ziet ook een belangrijk verschil in de wisselspelers die PSV en Ajax binnen de lijnen brachten. "PSV kan spelers als Saibari, Til en Vertessen inbrengen. Dan verandert er daadwerkelijk iets.""Als Lang fit is, kunnen ze Lozano ook nog inbrengen.

