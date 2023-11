Vink kritisch op Ajax-doelpuntenmaker: 'Bijna schandalig, dat hij die miste'

. De twee zagen ook wat irritatie bij Brian Brobbey na zijn goal, nadat de spits eerder twee grote kansen om zeep hielp.Bij rust stond Ajax, tegen alle verhoudingen in, met 1-2 voor tegen PSV. De Eindhovenaren maakten in de tweede helft echter al snel twee goals, waardoor Ajax weer op achterstand staat."We zien een PSV dat we nog niet vaak hebben gezien, maar met name een Ajax dat we nog niet vaak hebben gezien", zegt Kwakman.

"Je zag de irritatie bij Brobbey toen hij de 1-2 maakte: hij heeft natuurlijk megakansen laten liggen", zegt Vink."Die met zijn linkerbeen was bijna schandalig, dat hij die miste. Dat zijn momenten: als Ajax in zo'n lastig parket zit maar wel goed voetbalt, dan moet je toeslaan op de momenten dat je voor de goal komt.""Als Brobbey zo'n kans mist, gaat dat in zijn hoofd zitten en komt die frustratie eruit", vervolgt Vink.

