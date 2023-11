Ávila 'werd uit zijn lijden verlost', Ramaj is 'een voltreffer'

Gaston Ávila is zondag tegen PSV door het ijs gezakt, aldus Mario Been. De Ajacied kreeg van PSV'er Johan Bakayoko alle hoeken van het veld te zien en haalde het einde van de wedstrijd niet. Doelman Diant Ramaj komt er een stuk beter vanaf.Ávila werd zondag op alle vlakken afgetroefd. 'Dit kan niet gewoon, op Ajax-niveau is dit veel te weinig', oordeelde Been bij ESPN.

'Dan zou ik kiezen voor een simpele back die in ieder geval weet wat hij moet doen', zei Been daarna. 'Dat geldt ook voor Anton Gaaei, het is allemaal veel te weinig. Misschien komen er nu wedstrijden aan waarin er verdedigend iets minder gevraagd wordt, maar een stukje betrouwbaarheid lijkt me ook wel lekker.'

Hoewel Ramaj er zondag vijf om zijn oren kreeg, krijgt hij van Kenneth Perez wel complimenten. De Duitse keeper doet het goed als stand-in van de geblesseerde Jay Gorter. 'Dat is echt een voltreffer: de keeper. Daar ben ik heel erg van gecharmeerd, omdat hij echt iets toevoegt aan de opbouw. Hij had één gek balletje, maar het is wel een keeper waar je mee verder moet. Dit is echt kwaliteit. headtopics.com

