Ávila'nın Ajax'taki macerası kısa sürebilir

zaterdagochtend. De Argentijns verdediger werd afgelopen zomer door Sven Mislintat naar Amsterdam gehaald, maar wist vooralsnog weinig te imponeren.

Vooral zijn optreden in de uitwedstrijd tegen PSV (5-2) was volgens velen schrijnend te noemen. Verder schrijft"Over het transferbedrag dat Ajax voor Gaston Ávila betaalde (12,5 miljoen euro), zijn ze in België én Amsterdam nog altijd verbaasd", schrijft Van Duijn."De Argentijn moest de nodige ‘grinta’ en strijd met zich meebrengen, maar maakt geen indruk en zakte in het duel met PSV door het ijs.""Indien alle spelers fit zijn", gaat de journalist verder,"komt Ávila niet in aanmerking voor een basisplaats. Tekenend was dat hij tegen Volendam gepasseerd werd door debutant Ar’Jany Martha en invaller Anass Salah-Eddine. Mocht er een aanbod voor Ávila komen, dan zal Ajax luisteren." Daarmee kan er na zes optredens al een einde komen aan het avontuur van Ávila in de Johan Cruijff ArenA. De van Royal Antwerp overgenomen verdediger is overigens lang niet de enige Mislintat-aankoop die niet naar behoren presteert bij Ajax. Ook Gaaei valt vooralsnog behoorlijk tegen

VOETBALPRİMEUR: Van 't Schip verklaart keuze voor verrassende Ajax-debutant: 'Avila wel gezien'John van 't Schip heeft uitgelegd waarom hij voor Ar'Jany Martha kiest in het Eredivisie-duel met FC Volendam. Het twintigjarige jeugdproduct debuteert donderdagavond als linksback.

VOETBALPRİMEUR: Piepjonge debutant maakt grote indruk op Ajax-fans: 'Pijnlijk signaal voor Avila'De wedstrijd van Ajax tegen Volendam was een geweldige opsteker voor alle Amsterdammers, maar vooral voor Ar'Jany Martha. De twintigjarige linksback mocht in de eerste wedstrijd van John van 't Schip zijn debuut maken en werd direct uitgekozen tot man van de wedstrijd.

VOETBALZONENL: Ávila'nın Ajax'taki performansı hayal kırıklığı yaratıyorArgentijnse verdediger Gaston Ávila'nın Ajax'taki performansı hayal kırıklığı yaratıyor. Transfer bedragı hakkında şaşkınlık yaşanıyor.

VOETBALPRİMEUR: Tadic: 'Ajax zal zich herstellen met mensen die weten wat Ajax is'In gesprek met De Telegraaf reageert de voormalig captain, nu speler van Fenerahçe, op het verval van zijn oude club.Tadic had afgelopen zomer weinig vertrouwen in de renovatie die Sven Mislintat doorvoerde bij Ajax. De linkspoot vertrok daardoor naar Turkije, terwijl Ajax nu op de vijftiende plek staat in de Eredivisie."Het zou voor alle Ajacieden ook een waarschuwing moeten zijn dat je alleen als collectief successen kunt boeken", zegt hij tegenover"Iedereen die van Ajax houdt en de club in zijn hart draagt, voelt teleurstelling en pijn. Maar soms gebeuren dingen in het leven met een reden: om sommige dingen te leren waarderen en respecteren", vervolgt Tadic."In Turkije is iedereen in shock door de prestaties van Ajax, zoals de hele wereld verbijsterd is."Toch gelooft de 34-jarige aanvaller dat het uiteindelijk goedkomt in Amsterdam."Maar ik weet zeker dat Ajax zich met mensen die weten wat Ajax is, zoals Louis van Gaal, Michael van Praag, Danny Blind en John van ’t Schip, zal herstellen. Ze weten wat nodig is om successen te boeken en zullen de boel repareren."

VOETBALPRİMEUR: De Ligt baalt van Ajax en Jong Ajax: 'Dat doet veel pijn om te zien'Het doet Matthijs de Ligt pijn dat Ajax én Jong Ajax er niet goed voor staan in hun competities. Het opleidingsproduct van de Amsterdammers heeft echter vertrouwen in een wederopstanding.

VOETBALZONENL: 'Ajacied dient verzoek in bij John van 't Schip voor andere positie'Gastón Ávila heeft tegenover John van 't Schip zijn voorkeurspositie uitgesproken, zo schrijft De Telegraaf. De verdediger van Ajax werd tegen PSV (5-2) op de linksbackpositie geposteerd, maar had zijn handen vol aan Johan Bakayoko. Als het aan Ávila ligt, wordt hij voortaan enkel in het centrum geposteerd.

