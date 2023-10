Vijf oorlogen in vijftien jaar: 'Het leven van kinderen in Gaza is een hel'

Aan de lopende band worden in Gaza zwaargewonde kinderen binnengebracht in overvolle ziekenhuizen. Een meisje herkent haar moeder tussen de lichamen die uit een ambulance komen. En een klein jongetje, zijn haren en gezicht vol stof, is de enige overlevende na een bombardement op het gebouw waar hij schuilde met zijn familie. 'De bommen blijven maar vallen. Iedereen is bang', vertelt Jamal al-Rozzi uit Gazastad aan de NOS.

Want een vijftienjarig kind bijvoorbeeld, heeft inmiddels al vijf oorlogen meegemaakt. 'Doordat de extreem stressvolle situaties zich maar blijven opstapelen, zien we in Gaza relatief veel kinderen met psychische stoornissen, zoals depressie, angst en trauma.' Dat toont ook dit rapport van Save the Children aan, uit 2022.

Hulp voor zwevende kiezers: het Debat van het Zuiden komt eraanOmroep Brabant schiet iedereen te hulp die nog niet weet wat te stemmen bij de landelijke verkiezingen. Op zaterdag 18 november zie je bij ons het Debat van het Zuiden. Een groots verkiezingsdebat met de lijsttrekkers van zeven landelijke partijen. Lees verder ⮕

Bekijk het programma van het World Cup-kwalificatietoernooi in ThialfIn Heerenveen staat op vrijdag, zaterdag en zondag het kwalificatietoernooi voor de eerste World Cups van het schaatsseizoen op het programma. Een overzicht van het programma. Lees verder ⮕

Van Hecke geeft aan wat hem verbaasde aan het spel van AjaxLees meer Lees verder ⮕

Berghuis reageert op kritiek van Steijn: 'Heb het nooit van hem zelf gehoord'De naam van Steven Berghuis viel deze week veelvuldig na het vertrek van Maurice Steijn als hoofdtrainer van Ajax. De Oranje-international beleeft een hectische week. 'Ook omdat ik er onderdeel van ben geworden.' Lees verder ⮕

Van de Zandschulp breekt na al na vijf maanden met succescoach GroeneveldBotic van de Zandschulp heeft al na een aantal maanden een punt gezet achter zijn samenwerking met coach Sven Groeneveld. De Nederlandse tennisser werd pas sinds mei door Groeneveld begeleid. Lees verder ⮕

Van de Zandschulp breekt al na vijf maanden met succescoach GroeneveldBotic van de Zandschulp heeft al na een aantal maanden een punt gezet achter zijn samenwerking met coach Sven Groeneveld. De Nederlandse tennisser werd pas sinds mei door Groeneveld begeleid. Lees verder ⮕