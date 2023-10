Vijf oorlogen in 15 jaar: 'Leven van kinderen in Gaza is een hel'

Aan de lopende band worden in Gaza zwaargewonde kinderen binnengebracht in overvolle ziekenhuizen. Een meisje herkent haar moeder tussen de lichamen die uit een ambulance komen. En een klein jongetje, zijn haren en gezicht vol stof, is de enige overlevende na een bombardement op het gebouw waar hij schuilde met zijn familie. 'De bommen blijven maar vallen. Iedereen is bang', vertelt Jamal al-Rozzi uit Gazastad aan de NOS.

Want een vijftienjarig kind bijvoorbeeld, heeft inmiddels al vijf oorlogen meegemaakt. 'Doordat de extreem stressvolle situaties zich maar blijven opstapelen, zien we in Gaza relatief veel kinderen met psychische stoornissen, zoals depressie, angst en trauma.' Dat toont ook dit rapport van Save the Children aan, uit 2022.

Vijf oorlogen in vijftien jaar: 'Het leven van kinderen in Gaza is een hel'Van de in totaal 2,3 miljoen inwoners van de Gazastrook is bijna de helft jonger dan achttien jaar. Veel kinderen maken het geweld dus van dichtbij mee. Wat doen jaren van stress en geweld met hen? Lees verder ⮕

