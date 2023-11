Vijf conclusies: PSV en Ajax schrijven geschiedenis, bizar toeval Van 't Schip

Vaak monden toppers uit in een schaakspel, maar de 173ste editie van PSV - Ajax zéker niet. We kregen een krankzinnige hotseknotsebegionawedstrijd te zien: PSV werd tegen alle verwachtingen in overlopen door Ajax, dat twee keer op voorsprong kwam, maar in het eerste kwartier van de tweede helft werd gesloopt en toch (weer) ten onder ging. Het leek soms wel jeugdvoetbal, maar door de ongekende amusementswaarde zal niemand klagen.

Het verschil tussen de eerste en tweede helft kon bijna niet groter. In de rust was Hedwiges Maduro voor even de beste trainer van de laatste jaren, omdat Ajax de beste 45 minuten van het seizoen speelde en PSV door het ijs zakte. Hoe anders was de stemming na afloop. Peter Bosz greep in, bracht Ismael Saibari en Guus Til voor Joey Veerman en Malik Tillman en zag dat zijn ploeg in de tweede helft over het 'oude' (lees: onthutsende) Ajax heen walste.

