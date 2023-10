Vier Telstar-spelers weigeren regenboogshirt - voorzitter van de John Blankenstein Foundation reageert

Om die reden worden ze vanavond in de wedstrijd tegen TOP Oss niet opgesteld door Mike Snoei, de coach van de club uit Velsen.

Karin Blankenstein is voorzitter van de John Blankenstein Foundation, de stichting die zich binnen de sportwereld inzet voor lhbti-rechten.

