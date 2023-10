Videoland-serie Hockeyvaders krijgt geen tweede seizoen

De Videoland-serie Hockeyvaders krijgt geen vervolg. Dat bevestigt Walid Benmbarek, een van de hoofdrolspelers, in gesprek met het ANP. "Nee, nee, nee. Van Hockeyvaders komt geen tweede seizoen meer", aldus Benmbarek.

Hockeyvaders verscheen in maart dit jaar bij de streamingdienst van RTL. Naast Benmbarek speelden Tijn Docter en Remco Vrijdag de hoofdrollen. RTL-coryfee Beau van Erven Dorens is het brein achter de dramaserie.

In de serie staan drie vrienden centraal die al hun hele leven samen in een hockeyteam zitten. Op de hockeyclub waar zij al sinds jaar en dag actief zijn, speelt zich het ene na het andere conflict af. Van Erven Dorens had ook een kleine rol in Hockeyvaders. headtopics.com

Mocro Maffia, een andere serie waar Benmbarek in te zien is, loopt ook tegen zijn eind. Het zesde seizoen moet nog verschijnen, maar daarvan is al aangekondigd dat het de laatste reeks zal zijn."Ergens moet je ook stoppen. Je moet ook proberen bij de piek te stoppen en niet helemaal uit te melken", zegt Benmabrek over het stoppen van de populaire serie."Het is natuurlijk ook een hele mooie serie en aan al het moois moet een eind komen, want je moet ook verder.

