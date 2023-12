Videodiensten verhogen prijzen en maken abonnementen delen moeilijker

De grote videodiensten knokten de afgelopen jaren in streaming wars om de kijker. Die zat daardoor op de eerste rij met veel nieuwe films en series en bovendien goedkope abonnementen. Maar die tijd lijkt nu voorbij. Zo heeft Netflix het moeilijker gemaakt om abonnementen te delen. Ook introduceerden streamgiganten goedkopere abonnementen waar reclame bij zit. Daarnaast wordt het kijken duurder.

Zo verhogen Disney+, Apple TV+, Prime Video, Videoland en Viaplay de prijzen van diverse abonnementen. Netflix werd ook duurder dit jaar in andere Europese landen, maar zegt in Nederland vooralsnog geen prijsverhoging van plan te zijn. Over de prijs van HBO, dat volgend jaar met Discovery+ opgaat in HBO Max, is nog niets bekend. De tijd dat videoplatforms met lage prijzen snel een grote klantenbasis op wilden bouwen is voorbij, constateert Jan-Piet Nelissen, partner en mediadeskundige bij advieskantoor Deloitte. 'Ze zijn ze er nu wel achter dat je voor die bedragen geen winstgevend verdienmodel kunt maken', zegt hi





NOS » / 🏆 5. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.