heeft het onderzoek dat de club deed naar Sven Mislintat afgerond.

"Sven Mislintat heeft niemand die bij Stuttgart verantwoordelijk was geïnformeerd over de zakelijke relaties tussen AkA Global en Matchmetrics", vertelt Alexander Wehrle, CEO van de Bundesliga-club, aan de Duitse tak van"Dat zou beter zijn geweest. We hebben alle transfers juridisch laten onderzoeken. Het externe juridische rapport komt tot de conclusie dat er geen schade geleden is. Daarom is dit hoofdstuk afgesloten", aldus Wehrle.

Voor Mislintat kwam vrij snel na de transferzomer een einde aan zijn periode bij Ajax. De directeur, die twaalf aankopen deed voor in totaal 112 miljoen euro, werd verantwoordelijk gehouden voor de enorme sportieve crisis die de club doormaakt. headtopics.com

De aankopen die Ajax deed onder Mislintat zijn vooralsnog allesbehalve voltreffers gebleken. Josip Sutalo was de duurste transfer die de Duitser afrondde, maar de Kroaat grossiert tot dusver vooral in fouten. Het kan echter nog erger: Chuba Akpom en Georges Mikautadze kwamen dit seizoen nog amper van de reservebank af.

