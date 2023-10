Verweij ziet Ajacied het nodige fout doen: ‘Ik ben nog niet onder de indruk’

-watcher met enige terughoudendheid."Ik vond de commentator gisteren wel heel enthousiast. Hij zou voetballend geweldig zijn, maar hij gaf gigantisch veel lange ballen naar voren die niet aankwamen."

"Hij werd al een keer gered door, volgens mij was dat Sutalo, bij een bal die hij niet goed verwerkte. Ook die goal die ontstond, die was weliswaar van dichtbij ingeschoten", verwijst Verweij naar de 1-0 van João Pedro, die scoorde nadat Ramaj een inzet van Kaoru Mitoma nog wist te keren."Die verwerkt hij ook niet goed. Dus ik was niet heel erg onder de indruk van hem."

"Ik zie wel dat hij wat heeft, en ik denk ook dat het een goede keeper kan zijn. Maar ik ben nu nog niet zo heel erg onder de indruk van hem", herhaalt de kritische Verweij nog maar eens."En ik vind dat Gorter niet zo heel veel te verwijten valt tot dusver. Die keepte ook niet heel erg goed, maar om nou te zeggen dat Ramaj beter is.... nee. Niet op basis van deze wedstrijd tegen Brighton."Volgens Driessen is Ramaj op een onderdeel verder dan Gorter. headtopics.com

"En een eerste vereiste voor een keeper is dat als hij een bal op zich geschoten krijgt, dat hij hem nooit door het midden moet wegtikken. Dat deed Ramaj tot twee keer toe, en een keer kwam daar een goal uit (de 1-0 van João Pedro, red.). En de andere keer werd hij inderdaad gered. Dat deed hij helemaal niet goed."

"Hij acteert een beetje Marc-André ter Stegen", betrekt Driessen de doelman van Barcelona in zijn analyse over Ramaj."En hij acteert ook rust, maar op de een of andere manier vond ik het wel rustiger achterin." De Duitse keeper staat waarschijnlijk zondag tegen PSV ook onder de lat bij Ajax, daar Gorter wegens een spierblessure enkele weken uit de roulatie is. headtopics.com

Cornald Maas over songfestival: 'Ik heb mijn mond gehouden, maar rechtvaardig vond ik het niet''Ik heb er misschien even over nagedacht, maar uiteindelijk toch besloten dat het me te zeer aan het hart gaat', zegt Cornald Maas in MISCHA! op de vraag of hij overwogen heeft te stoppen na de golf van kritiek op de songfestivalinzending van dit jaar met Mia Nicolai en Dion Cooper. Lees verder ⮕

LIVE: Ajax moet dan toch capituleren, João Pedro passeert RamajHet is nog altijd flinke crisis bij Ajax, maar donderdagavond wacht een zware krachtmeting op de Amsterdammers: in de Europa League is Brighton & Hove Albion de tegenstander. In het American Express Community Stadium is Hedwiges Maduro de eindverantwoordelijke bij de Nederlandse recordkampioen, nu Maurice Steijn ontslagen is. Lees verder ⮕

Ajax op Rapport: Ramaj bij hoogste cijfers, Forbs zakt door het ijsLees meer Lees verder ⮕

Verweij: ‘Ajax kwam afspraak met Berghuis niet na rondom duel met FC Utrecht’Mike Verweij is in de bres gesprongen voor Steven Berghuis. In de podcast Kick-off van De Telegraaf stelt de Ajax-watcher dat Ajax afspraken maakte met Berghuis over het meespelen tegen FC Utrecht, maar deze niet werden nageleefd. Lees verder ⮕

Verweij: ‘Ajax kwam afspraak met Berghuis niet na rondom duel met FC Utrecht’Mike Verweij is in de bres gesprongen voor Steven Berghuis. In de podcast Kick-off van De Telegraaf stelt de Ajax-watcher dat Ajax afspraken maakte met Berghuis over het meespelen tegen FC Utrecht, maar deze niet werden nageleefd. Lees verder ⮕

Verweij mist één naam in voorselectie van Oranje: ‘Dat verbaast me heel erg’Mike Verweij vindt dat Ryan Gravenberch minimaal in de voorselectie van het Nederlands elftal verdiend te zitten. De journalist van De Telegraaf vindt de prestaties van de 21-jarige middenvelder van Liverpool de laatste weken overtuigend. Lees verder ⮕