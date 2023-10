Verweij mist één naam in voorselectie van Oranje: ‘Dat verbaast me heel erg’

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.vindt de prestaties van de 21-jarige middenvelder van Liverpool de laatste weken overtuigend."Volgens mij staat Gravenberch er niet tussen.

Ook Gravenberch heeft de laatste weken veel gespeeld: de voormalig Ajacied startte drie van de laatste vier wedstrijden in de basis. Donderdag maakte Gravenberch als basisspeler een doelpunt in de makkelijk gewonnen Europa League-wedstrijd tegen Toulouse (5-1 winst).Driessen vindt dat Schouten zich uitstekend handhaaft bij PSV.

"Ronald Koeman is wel echt een people-manager", gaat Verweij verder."Je kan er in plaats van 26 ook gewoon 27 op de voorlopige lijst zetten. Daarmee zou je een signaal geven naar Gravenberch van:Gravenberch bedankte begin september voor Jong Oranje, omdat hij de tijd wilde nemen om te acclimatiseren bij zijn nieuwe club Liverpool."Misschien neemt Koeman hem dat nog steeds kwalijk", zegt Verweij. headtopics.com

Jeremie Frimpong meldde zich in de zomer ook af voor Jong Oranje, destijds voor het EK Onder 21, maar de rechtsback van Bayer Leverkusen betuigde publiekelijk spijt en werd vervolgens in genade aangenomen bij Oranje. Gravenberch heeft zijn excuses nog niet publiekelijk aangeboden.

"Misschien is Nigel de Jong (technisch directeur van de KNVB, red.) er nog niet uit met Gravenberch over mogelijke excuses", schetst Verweij."Ik denk alleen dat Gravenberch zijn excuses niet gaat aanbieden. Een speler moet ook gewoon kunnen zeggen dat hij even de voorkeur geeft aan acclimatiseren bij zijn nieuwe club boven Jong Oranje." headtopics.com

Ben het hier wel mee eens. Ik zou sowieso 1 nummer zes minder meenemen dan je nu doet (dus De Roon of Wieffer eruit, ik zou dan voor De Roon kiezen in mijn eindeloze objectiviteit). Timber mag van mij ook wel een keer ruiken aan Oranje, ontwikkelt zich fantastisch. Aan de andere kant kan je hem absoluut niet verkiezen boven Reijnders en ook niet boven Frenkie. Veerman viel me niet echt mee in Oranje eerlijk gezegd, dus met hem kan ie wel stuivertje wisselen. Al zijn het wel flink andere types.

