Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.-journalist is de goede weg ingezet, maar moeten er nog vijf koppen rollen: die van Jan van Halst, Maurits Hendriks, Cees van Oevelen, Annette Mosman en Georgette Slick.

Maduro, tijdelijk interim-trainer na het congé van Maurice Steijn, besprak zondag na het duel de bestuurlijke onrust in de Johan Cruijff ArenA."Dat druppelt door naar beneden: naar de selectie en het veld. Als Ajacied doet dat me pijn.

Van Halst en de commissarissen worden vooral het gebrek aan controle op Mislintat verweten. Pier Eringa, die onlangs opstapte als RvC-voorzitter, vertelde aan hetdat er 'niet genoeg zicht' was op de Duitser vanuit de raad."Dat is een doodzonde bij een beursgenoteerd bedrijf", aldus Verweij."Het zou logisch zijn dat grootaandeelhouder de vereniging Ajax, die 73 procent van de aandelen bezit, half november geen decharge verleent voor het gevoerde beleid. headtopics.com

"Het is niet uitgesloten dat hij sneuvelt omdat 'de kroonprins' heeft gefaald. Toch zou het het monster Ajax sieren om de onervaren Maduro als kind van Ajax te sparen en niet bij z’n eerste misstap te slachtofferen en zijn carrière in de knop te breken." Driessen noemt het sowieso een fout om Maduro door te schuiven."Wie het ook heeft beslist, Louis van Gaal, Jan van Halst of Michael van Praag, de tijdelijke aanstelling van Maduro is een beleidsmatige misser.

Verweij en Driessen schreeuwen om ontslagen bij Ajax: ‘Maar spaar de kroonprins’'Er moet nu echt schoon schip gemaakt worden bij Ajax'. Dat is het oordeel van Mike Verweij na de ontluisterende 5-2 nederlaag bij PSV. Volgens de Telegraaf-journalist is de goede weg ingezet, maar moeten er nog vijf koppen rollen: die van Jan van Halst, Maurits Hendriks, Cees van Oevelen, Annette Mosman en Georgette Slick. Lees verder ⮕

Verweij en Driessen noemen twee namen met toekomst bij Ajax: 'Die gaan het redden'Mike Verweij en Valentijn Driessen zijn het eens over de toekomst van twee zomeraanwinsten bij Ajax. De journalisten van De Telegraaf denken dat Diant Ramaj en Branco van den Boomen de spelers zijn die in de toekomst nog aan de Amsterdamse club verbonden zullen blijven. Lees verder ⮕

Geloof in titel blijft bij Ajax: 'Wordt erg zwaar, maar is niet onmogelijkCarlos Forbs denkt nog altijd dat Ajax dit seizoen de landstitel kan halen. De Portugese vleugelaanvaller vertelt in gesprek met het Algemeen Dagblad dat de huidige situatie bij de Amsterdammers een moeilijke is, maar hij weigert zijn doel op te geven. Lees verder ⮕

Geloof in titel blijft heersen bij Ajax: 'Het wordt zwaar, maar niet onmogelijk'Carlos Forbs denkt nog altijd dat Ajax dit seizoen de landstitel kan halen. De Portugese vleugelaanvaller vertelt in gesprek met het Algemeen Dagblad dat de huidige situatie bij de Amsterdammers een moeilijke is, maar hij weigert zijn doel op te geven. Lees verder ⮕

Bonno is voor PSV, maar zijn vrouw voor Ajax: 'Hij moet zijn mond houden'Terwijl haar man Bonno door het huis danst is Yvonne Bes al weken in mineur door de tragische seizoenstart van haar favoriete Ajax. Het stel is al 45 jaar getrouwd en ze zijn allebei gepassioneerde voetballiefhebbers. Alleen Yvon is voor Ajax en Bonno voor PSV. Lees verder ⮕

'Slechtste Ajax aller tijden, zeker slechtste Ajax dat ik ooit heb gezien'Willy van de Kerkhof kan in aanloop naar de Eredivisie-topper tussen PSV en Ajax niet geloven hoe de Amsterdammers ervoor staan. De clubicoon spreekt van het 'slechtste Ajax aller tijden', maar verwacht desondanks geen dikke zege in het Philips Stadion. Lees verder ⮕