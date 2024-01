Vertragingen en storingen tussen Meppel en Zwolle zorgen voor ergernis bij treinreizigers in het Noorden

75.000 treinreizigers uit of naar het Noorden lopen een grote kans dat ze vertraging hebben tussen Meppel en Zwolle. Of dat hun trein helemaal niet rijdt. Iedere week ligt het treinverkeer in deze 'flessenhals' zo'n 9 uur plat, tussen september en nu waren er al dik zeventig storingen op het spoor in die regio. Het is de grote ergernis van menig treinreiziger in het Noorden. De verbinding tussen de regio en de rest van het land is regelmatig afgesneden.

De provincie voelt zich vanwege het 'spoorinfarct' genoopt weer in Den Haag aan te dringen op een structurele oplossing. En weer via de de Tweede Kamer, want staatsecretaris Vivianne Heijen van infrastructuur gaat het - net als de vorige keer - niet uit zichzelf oplossen. Petitie in een flessenhals Met een petitie in de hand gingen Drents provinciebestuurder Henk Jumelet en commissaris van de Koning Jetta Klijnsma vandaag met hun collega's in Friesland, Groningen en de Regio Zwolle naar Den Haa





RTVDrenthe

