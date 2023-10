Verstappen zet in Mexico snelste tijd neer tijdens eerste vrije training

VS slaat terug na aanvallen in Syrië en Irak: 'Verdere escalatie dreigt'Onrust Westelijke Jordaanoever: waarom Israël ook daar bombardeertChinese straaljager nadert vliegtuig VS boven omstreden zeeBekijk de trailer van het eerste deel van The Crown: seizoen 6Zo landt een capsule met ruimtegruis vanmiddag weer op aarde

Lees verder:

Verstappen heeft in Mexico bodyguards nodig, maar voelt zich veiligBij de grand prix van Mexico-stad ligt de druk vooral bij Max Verstappens teamgenoot Sergio Pérez. Verstappen zelf schuwt de controverse niet: hij heeft kritiek op de sprintraces en de willekeur in 'plank'-controles.

Verstappen de snelste in eerste training Mexico, Albon maakt indrukMax Verstappen ging vrijdag in de eerste vrije training voor de Mexicaanse Grand Prix gewoon verder waar hij een week geleden in Amerika gebleven was. De Nederlander klokte de snelste tijd in een sessie waarin veel jonge coureurs de kans kregen.

Verstappen nipt sneller dan Albon in eerste training GP Mexico, Pérez derdeDe Nederlander is blij dat er in Mexico-Stad geen sprintrace is. 'Meteen mee kappen, zodat iedereen zijn auto fatsoenlijk kan finetunen.'

Fred Grim: 'Of Piotr morgen weer basisspeler is? Dat zou kunnen'Bekijk hier de voorbeschouwing op FC Emmen - Jong AZ, met FC Emmen-trainer Fred Grim.