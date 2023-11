Verstappen wint de GP van Mexico • Hamilton pakt belangrijke WK-punten

GP van Mexico 71/71 | Verstappen wint de GP van Mexico!Hamilton profiteert met de tweede plek van het uitvallen van Pérez. Zij strijden om de twee plek in het WK.MAX VERSTAPPEN WINS IN MEXICO!!! 🏁🏆🥳 Lewis Hamilton crosses the line in second with Charles Leclerc taking the final podium spot 👏 #F1 #MexicoGP https://t.co/PkAUM3EYqkNa Ricciardo heeft Norris ook Russell te pakken. Hij bezet nu P5.

Daarmee gaat Verstappen zijn eigen record verbeteren. Vorig seizoen won hij vijftien GP's. Nooit won iemand er meer in één seizoen.Ricciardo kan Norris niet stoppen: de McLaren-rijder spurt naar P6. Zijn volgende prooi is Russell.Pérez kwam zich even melden naast de grid. Hij zwaait naar de Mexicaanse fans, die hem luid bejubelen.

An update on Kevin: He’s at the medical centre and after a check-over is ok, but is being kept a little while longer just for observations. #HaasF1 #MexicoGPVerstappen heeft een gretige Hamilton achter zich rijden, maar loopt toch langzaam op hem uit. Het gat is in twee rondes van 4 aar 4,7 seconden gegaan.Wow, wat een gewaagde actie van Hamilton. Hij kruipt door het kleine gaatje dat Leclerc aan zijn linkerflank laat vallen.Leclerc zit in de problemen, want Hamilton is sneller. headtopics.com

Nu de boel stil ligt heeft Ferrari de kans om wat aan de voorvleugel van Leclerc te doen. Daar was wat schade aan.LAP 34/71 Lots of debris on the track and damage to the barriers following that Magnussen crash 🔴 RED FLAG 🔴 #F1 #MexicoGP https://t.co/JpeqwrZomxMagnussen knalt in de muur, klimt zijn wagen uit en weet dat het er voor hem op zit. Verstappen duikt onmiddellijk de pits in voor nieuwe banden.Verstappen rijdt dus weer aan kop, zestien seconden voor Leclerc.

In de pitstraat concludeerden de engineers dat de auto te veel schade heeft opgelopen. Wat een drama voor Pérez en de fans van Mexico.DRAMA AT TURN 1!!! Perez and Leclerc make contact 💥 Perez limps on but he is out of the race ❌ #F1 #MexicoGP https://t.co/CrkPKusLG7Verstappen en Pérez starten briljant, maar Pérez vliegt van de baan! Verstappen rijdt nu vooraan, met Leclerc en Sainz achter zich.NOS/Louis DekkerCharles Leclerc pakte voor de tweede keer op rij pole. headtopics.com

