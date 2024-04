Verstappen verwacht geen problemen met auto na domper in Australië

Of hij zich zorgen maakt? 'Nee, nee.' Max Verstappen heeft maar twee woorden nodig, snel achter elkaar uitgesproken, om duidelijk te maken dat hij na de domper in Australië geen problemen met zijn auto verwacht bij de Grand Prix van Japan. Twee weken geleden kwam er in Melbourne een einde aan een serie van twee jaar. In 43 races (waarvan hij er 39 won) was Verstappen niet één keer uitgevallen. Maar aan het begin van de GP van Australië kwam er ineens rook uit de achterkant van zijn auto.

Verstappen dook de pitstraat in met een rookpluim achter zich aan. Toen zijn rem in brand vloog en even later zelfs ontplofte, was zijn race ten einde. 'We hadden al wat signalen op zaterdag, niet alles zag eruit zoals het zou moeten', blikt Verstappen terug in Suzuka. 'Achteraf kun je zeggen dat het met de rem te maken had, maar dat wisten we toen nog niet, anders hadden we het wel aangepakt. In de rondjes naar de startgrid toe, voelde ik me heel goed in de aut

