Verstappen staat er goed voor in GP van Mexico • Pérez viel uit bij start

Sainz is de eerste Ferrari-coureur die de pit in gaat, Leclerc gaat nog even door. Verstappen rijdt nu acht seconden van Leclerc af.Verstappen gaat voor twee pitstops, de Ferrari's voor één. Dat betekent dat Verstappen nu zo lang mogelijk door moet op zijn harde banden, om de klus laat in de race op verse softs te klaren.

In de pitstraat concludeerden de engineers dat de auto te veel schade heeft opgelopen. Wat een drama voor Pérez en de fans van Mexico.DRAMA AT TURN 1!!! Perez and Leclerc make contact 💥 Perez limps on but he is out of the race ❌ #F1 #MexicoGP https://t.co/CrkPKusLG7Verstappen en Pérez starten briljant, maar Pérez vliegt van de baan! Verstappen rijdt nu vooraan, met Leclerc en Sainz achter zich.NOS/Louis DekkerCharles Leclerc pakte voor de tweede keer op rij pole.

Vanaf die derde plek gaat Verstappen straks waarschijnlijk onmiddellijk de aanval in. "Staat Max met P3 op de beste plek? Dat zou zo maar kunnen, maar we gaan het hem met z'n tweeën moeilijk maken door ons breed te maken en onze racestarts zijn dit jaar behoorlijk goed. Uiteraard is Max favoriet. Hun racesnelheid is het hele jaar al extreem goed. We moeten vooral de bandenslijtage in de gaten houden. Dat is de sleutel hier. headtopics.com

"Om Verstappen te verslaan hebben we een mirakel nodig. En nu staan beide Ferrari's er ook nog voor, maar we gaan hem naar voren scanderen", belooft een groepje kleurrijk uitgedoste fans pal na de kwalificatie, waarin Pérez ver verwijderd bleef van de volgens hem haalbare pole position. De passie van de Mexicaanse fans is er niet minder om.als de auto's met een relatieve slakkengang richting start-finish zigzaggen. Als Pérez passeert gaat het dak er af.

Met de ogen dicht klinkt het alsof Pérez steeds het ronderecord verpulvert, maar dat is een illusie. Zijn teamgenoot deelt doorgaans de lakens uit op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Verstappen won de GP in 2017, 2018, 2021 en 2022. 'Checo'"Elke coureur wil zijn thuisrace winnen. Het zou het hoogtepunt van mijn carrière zijn", zei de 33-jarige coureur uit Guadalajara in aanloop naar het raceweekend. headtopics.com

Verstappen neemt leiding na geweldige start • Pérez valt uit in 'zijn' MexicoDit is ons liveblog over de Grand Prix van Mexico, die vanaf 21.00 uur wordt gereden. Lees verder ⮕

