Verstappen scherpt record aan in Mexico met zestiende zege van het seizoen

Max Verstappen heeft zondag op superieure wijze de Grand Prix van Mexico op zijn naam geschreven. Het was de zestiende zege van het seizoen voor de Nederlander, waarmee hij zijn eigen record uit 2022 aanscherpte. Verstappen won vorig jaar een recordaantal van vijftien keer. Daar is de Red Bull-coureur nu overheen, waarmee hij direct op gelijke hoogte kwam met Alain Prost. De viervoudig wereldkampioen won net als Verstappen 51 keer.

De Mexicaan zat in de eerste bocht aan de buitenkant bij Leclerc en Verstappen, maar stuurde in alsof die twee er niet waren. Daarvan was Pérez zelf het grootste slachtoffer; zijn Red Bull vloog door de lucht en kwam met een klap terug op het asfalt. Dat bleek het einde van zijn race. Ook Leclerc liep schade op, aan zijn voorvleugel en de vloer. Daar had de Ferrari niet eens zoveel last van.

Bekijk de startopstelling voor de GP van Mexico met Verstappen op plaats drieFerrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz starten zondag verrassend vanaf de eerste startrij voor de Grand Prix van Mexico. Max Verstappen begint vanaf plek drie. Bekijk hier de volledige startopstelling. Lees verder ⮕

Vooruitblik GP Mexico: Verstappen kan vertrouwen op beste eigenschap Red BullHet kwam als een verrassing dat Max Verstappen zaterdag in de kwalificatie in Mexico werd geklopt door de beide Ferrari's. Die beginnen dus voor hem aan de race, maar de regerend kampioen kan voor de zege vertrouwen op de beste eigenschap van zijn Red Bull. Lees verder ⮕

GP van Mexico begint om 21.00 uur • Verstappen moet in duel met Ferrari'sDit is ons liveblog over de Grand Prix van Mexico, die vanaf 21.00 uur wordt gereden. Lees verder ⮕

GP van Mexico begint om 21.00 uur • Verstappen moet in duel met Ferrari'sDit is ons liveblog over de Grand Prix van Mexico, die vanaf 21.00 uur wordt gereden. Lees verder ⮕

Verstappen leidt de GP van Mexico • Hamilton kan hem niet bijhoudenDit is ons liveblog over de Grand Prix van Mexico, die vanaf 21.00 uur wordt gereden. Lees verder ⮕

Verstappen snelt in Mexico naar zestiende zege dit jaar, drama Pérez in thuisraceWaar Max Verstappen zonder problemen weer een overwinning boekt in de Formule 1, is de GP van Mexico er een om te huilen voor Sergio Pérez. Lees verder ⮕