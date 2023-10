Verstappen ook in tweede vrije training voor GP Mexico de snelste

De tweede training in Mexico-Stad begon onder dreiging van een bui. Hoewel het daadwerkelijk begon te regenen, hadden de coureurs daar niet echt last. Verstappen klokte op de sofbanden een 1.18,686 en was daarmee anderhalve tiende sneller dan Norris in de McLaren. Leclerc gaf met zijn Ferrari nog eens een tiende toe. Valtteri Bottas viel op met een vierde tijd in de Alfa Romeo, waarmee hij een grote groep aanvoerde die dicht bij elkaar zat qua rondetijd.

De coureurs konden deze long runs niet goed afmaken, omdat het in de laatste tien minuten steeds harder begon te regenen. Flinke spin van Alonso, Aston Martin worstelt Fernando Alonso kende een hachelijk moment met zijn Aston Martin. De Spanjaard spinde op hoge snelheid van de baan, maar bleef wel uit de muur. Bij zijn teamgenoot Lance Stroll was er een probleem met een voorwiel dat niet van de auto wilde.

Verstappen heeft in Mexico bodyguards nodig, maar voelt zich veiligBij de grand prix van Mexico-Stad ligt de druk vooral bij Max Verstappens teamgenoot Sergio Pérez. Verstappen zelf schuwt de controverse niet: hij heeft kritiek op de sprintraces en de willekeur in 'plank'-controles.

