Verstappen nipt sneller dan Albon in eerste training GP Mexico, Pérez derde

Max Verstappen heeft in de eerste vrije training voor de Formule 1 Grand Prix van Mexico-Stad de snelste tijd neergezet. De Nederlandse wereldkampioen was 0,095 seconde sneller dan Alexander Albon en 0,297 seconde rapper dan zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez. De Mexicaan Pérez was graag voor eigen fans de snelste geweest, maar Verstappen gaf een voorproefje van wat van hem verwacht mag worden dit weekend op het 4,3 kilometer lange circuit, met 17 bochten op een hoogte van 2.

'Een normaal raceweekend: drie trainingen, een kwalificatie en de grand prix. Opwindend en entertainend genoeg. Gelukkig zijn de meeste weekends zo', besloot Verstappen. Red Bull kan de tijd wel gebruiken in aanloop naar de kwalificatie zaterdag en de race op zondag. Het was namelijk afwachten hoe de remmen zich zouden houden na de problemen van vorig weekend in de Verenigde Staten. 'We hebben ze teruggestuurd naar de fabriek.

