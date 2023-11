Verstappen leidt de GP van Mexico • Hamilton kan hem niet bijhouden

GP van Mexico 67/71 | Norris passeert ook RussellGP van Mexico 65/71 | Verstappen onderweg naar nummer zestien

Daarmee gaat Verstappen zijn eigen record verbeteren. Vorig seizoen won hij vijftien GP's. Nooit won iemand er meer in één seizoen.Ricciardo kan Norris niet stoppen: de McLaren-rijder spurt naar P6. Zijn volgende prooi is Russell.Pérez kwam zich even melden naast de grid. Hij zwaait naar de Mexicaanse fans, die hem luid bejubelen.

Nu de boel stil ligt heeft Ferrari de kans om wat aan de voorvleugel van Leclerc te doen. Daar was wat schade aan.LAP 34/71 Lots of debris on the track and damage to the barriers following that Magnussen crash 🔴 RED FLAG 🔴 #F1 #MexicoGP https://t.co/JpeqwrZomxMagnussen knalt in de muur, klimt zijn wagen uit en weet dat het er voor hem op zit. Verstappen duikt onmiddellijk de pits in voor nieuwe banden.Verstappen rijdt dus weer aan kop, zestien seconden voor Leclerc. headtopics.com

Vanaf die derde plek gaat Verstappen straks waarschijnlijk onmiddellijk de aanval in. "Staat Max met P3 op de beste plek? Dat zou zo maar kunnen, maar we gaan het hem met z'n tweeën moeilijk maken door ons breed te maken en onze racestarts zijn dit jaar behoorlijk goed. Uiteraard is Max favoriet. Hun racesnelheid is het hele jaar al extreem goed. We moeten vooral de bandenslijtage in de gaten houden. Dat is de sleutel hier.

Met de ogen dicht klinkt het alsof Pérez steeds het ronderecord verpulvert, maar dat is een illusie. Zijn teamgenoot deelt doorgaans de lakens uit op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Verstappen won de GP in 2017, 2018, 2021 en 2022. 'Checo'"Elke coureur wil zijn thuisrace winnen. Het zou het hoogtepunt van mijn carrière zijn", zei de 33-jarige coureur uit Guadalajara in aanloop naar het raceweekend. headtopics.com

