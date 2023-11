Verstappen haalt Russell en Piastri vlot in na pitstop

Rusland laat graag zien dat het goed gaat: maar klopt dit?Dit doen en testen Israëlische militairen als ze Gaza kort binnenvallenBewakingscamera filmt drugsuitwisseling tijdens gevangenisbezoekSamenvatting finale WK rugby: Zuid-Afrika-Nieuw-Zeeland (12-11)Samenvatting: Arsenal maakt gehakt van hekkensluiter Sheffield UnitedBekijk de trailer van het eerste deel van The Crown: seizoen 6

Verstappen verslagen door Ferrari's in verrassende kwalificatie GP Mexico-StadMax Verstappen rijdt ook in de derde training de snelste tijd en lijkt klaar voor de kwalificatie van de GP van Mexico-Stad die om 23.00 uur Nederlandse tijd begint. Lees verder ⮕

Verstappen geklopt door beide Ferrari's: 'Maar heb veel vertrouwen in race'Max Verstappen kijkt ondanks het mislopen van de poleposition met veel vertrouwen vooruit op de race. De Nederlander kwalificeerde zich zaterdag (lokale tijd) als derde in Mexico. Lees verder ⮕

Leclerc verrassend naar pole in Mexico, Verstappen pakt derde startplaatsCharles Leclerc heeft zaterdag poleposition gepakt voor de Grand Prix van Mexico. De Ferrari-coureur was op het Autodrómo Hermanos Rodriguez sneller dan zijn teamgenoot Carlos Sainz en regerend kampioen Max Verstappen. De snelle tijden van het Italiaanse team kwamen onverwacht. Lees verder ⮕

Verstappen ook snelste in derde vrije training, maar Albon is niet ver wegMax Verstappen rijdt ook in de derde training de snelste tijd en lijkt klaar voor de kwalificatie van de GP van Mexico-Stad die om 23.00 uur Nederlandse tijd begint. Lees verder ⮕

Verstappen nipt sneller dan verrassing Albon in laatste training GP MexicoMax Verstappen heeft zaterdag ook in derde vrije training voor de Grand Prix van Mexico de snelste tijd gereden. Veel marge had de Nederlander niet: Williams-coureur Alexander Albon was maar iets langzamer. Lees verder ⮕