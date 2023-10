Verraste Xavi hult zich richting El Clásico in nevelen over Frenkie de Jong

Barcelona-trainer Xavi Hernández laat zich richting El Clásico niet in de kaarten kijken wat betreft een mogelijke rentree van onder anderen Frenkie de Jong en Robert Lewandowski. De coach ziet voor de komende topper tegen Real Madrid geen uitgesproken favoriet.. Het vijftal stond de afgelopen tijd aan de kant bij Barcelona en zij waren in eerste instantie grote twijfelgevallen voor de komende ontmoeting met Real.

Xavi wilde Real Madrid op een persconferentie niets wijzer maken over de situatie van het vijftal. 'Ik was ook verrast dat ze erbij konden zijn. Ze voelen zich goed, maar we moeten afwachten hoe ze er morgen voor staan en of ze tot de wedstrijdselectie behoren', aldus de trainer van Barcelona.

'We gaan in ieder geval niets forceren met die spelers. Ze moeten ook echt 100 procent fit zijn om in actie te kunnen komen', zei Xavi. De Jong staat sinds eind vorige maand buitenspel met een enkelblessure. Hij miste daardoor de afgelopen interlandperiode en is vrijdag niet opgenomen i headtopics.com

Xavi ziet geen favoriet voor het duel in Estadio Olímpic. 'Het wordt weer 50-50. El Clásico is eigenlijk altijd onvoorspelbaar. Voor ons wordt het cruciaal om goed op Rodrygo en Vinícius Júnior te letten. Zij vinden elkaar heel makkelijk. João Cancelo zal zich gaan ontfermen over Vinícius.'

De trainer van Barça kreeg ook een vraag over wat hij verwacht van 'de mannen in vorm' bij Barcelona en Real: João Félix en Jude Bellingham. 'Beide spelers zijn op dit moment heel bepalend voor hun teams en zullen dat morgen ongetwijfeld ook zijn. Voor ons is het te hopen dat João dat morgen meer zal zijn voor ons dan Bellingham voor Real', besluit Xavi, die met Barcelona een punt achter koploper Real en nummer twee Girona staat. headtopics.com

Lees verder:

VI_nl »

Xavi krijgt meevaller voor Clásico: Frenkie en drie teamgenoten terug op trainingXavi heeft wel heel erg goed nieuws gekregen toen hij vrijdagochtend bij FC Barcelona aankwam. In aanloop naar El Clásico konden Frenkie de Jong, Robert Lewandowski, Jules Koundé en Pedri weer meetrainen. De verwachting was dat alle vier de spelers niet konden aantreden tegen Real Madrid. Lees verder ⮕

'Slecht nieuws voor Barça en Koeman: Frenkie de Jong veel langer uit roulatie'Frenkie de Jong maakt voorlopig nog niet zijn rentree op het veld. Zijn enkelblessure houdt hem mogelijk nóg een maand aan de kant, melden Spaanse media. Lees verder ⮕

'Slecht nieuws voor Barça en Koeman: Frenkie stuk langer uit de roulatie'Frenkie de Jong maakt voorlopig nog niet zijn rentree op het veld. Zijn enkelblessure houdt hem mogelijk nóg een maand aan de kant, melden Spaanse media. Lees verder ⮕

Koeman maakt voorselectie Oranje bekend: geen Frenkie, wel SchoutenBondscoach Ronald Koeman heeft de voorselectie van het Nederlands elftal bekendgemaakt voor de apotheose van de EK-kwalificatie. Onder meer Jerdy Schouten (PSV) en Calvin Stengs (Feyenoord) behoren tot de 26-koppige groep. Lees verder ⮕

Ard van Peppen vergeleken met Xavi Simons; Roda-cultheld reageert met zelfspotSocial media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Lees verder ⮕

Ard van Peppen vergeleken met Xavi Simons; Roda-cultheld reageert met zelfspotSocial media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Lees verder ⮕