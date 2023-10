Verrassing in Barcelona: De Jong en andere twijfelgevallen duiken op bij groepstraining

Barcelona kampt in aanloop naar El Clásico met de nodige vraagtekens. Frenkie de Jong, Pedri en Robert Lewandowski leken zelfs afgeschreven voor de beladen ontmoeting met Real Madrid, maar deden vrijdag tegen alle verwachtingen in mee met de groepstraining., maar de laatste ontwikkelingen vertellen iets anders.

Het vijftal leek afgeschreven voor de topper tegen Real Madrid en de vraag blijft of een van hen zaterdag alsnog in actie kan komen. Omdat alleen het eerste kwartier van de training openbaar was, blijft het voor de Spaanse media gissen of de geblesseerden de groepstraining hebben kunnen voltooien.

Vrijdag geeft Xavi nog een persconferentie en zal duidelijk worden welke spelers op zijn minst deel kunnen uitmaken van de wedstrijdselectie.

{"title":"Super Sunday: odd van 50.00 voor zege van jouw favoriet!","titleMobile":"Super Sunday: odd van 50.00 voor zege van jouw favoriet!","odd":"50.00","url":"https://b1.trickyrock.com/redirect.

