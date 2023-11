Vermoedelijke XI Ajax: crisismanager Van ‘t Schip moet knopen doorhakken

Ajax moet het tegen Volendam stellen zonder de geblesseerde doelmannen Jay Gorter en Gerónimo Rulli, waardoor Diant Ramaj de logische naam onder de Amsterdamse lat is. De Duitse sluitpost liet tijdens zijn eerste twee basisoptredens zien over rust aan de bal en opbouwende kwaliteiten te beschikken, al kon hij kansloze nederlagen tegen Brighton & Hove Albion (2-0) en PSV (5-2) niet voorkomen.

Mocht het duel met Volendam voor de Kroaat te vroeg komen, is het ook geen verrassing als Anass Salah-Eddine aan de aftrap verschijnt, daar Gastón Ávila zondag in het Philips Stadion een erg weifelende indruk maakte. Josip Sutalo, Jorrel Hato en Anton Gaaei completeren naar alle waarschijnlijk de defensie.

Op het middenveld is er voor Van ‘t Schip weinig reden tot wijzigen. Met Branco van den Boomen, Kenneth Taylor en Kristian Hlynsson in de ploeg wisten de Amsterdammers vooral voor rust een veelvoud aan kansen te creëren. Het op de bank posteren van de defensief denkende Benjamin Tahirovic voor Van den Boomen speelde hierin ongetwijfeld een rol.In de punt van de aanval zal Brian Brobbey ongetwijfeld het vertrouwen krijgen.

