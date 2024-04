Vermeulen stopt als commentator tijdens het EK in Duitsland

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.heeft de switch van Vermeulen te maken met een cultuuronderzoek. Uit dat onderzoek bleek dat leidinggevenden bij de NOS meer tijd zouden moeten vrijmaken voor het begeleiden.

Dat gaat Vermeulen vanaf nu dus ook doen. Het betekent dat Vermeulen tijdens het aankomende EK in Duitsland niet meer te horen zal zijn als commentator. Het EK begint op 14 juni 2024. De finale wordt gespeeld op 14 juli in Berlijn.Vermeulen is ook projectleider van het EK. Die rol vervulde hij ook al tijdens het WK vrouwenvoetbal van 2023. Zelf wilde de chef commentatoren geen commentaar geven op het feit dat hij stopt met commentaar geve

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



voetbalzonenl / 🏆 16. in NL

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Vermeulen: ‘Koeman gaat hem zeker laten starten bij het Nederlands elftal’De tafelheren bij Studio Voetbal zijn het eens over de mogelijke bijdrage van Georginio Wijnaldum bij het Nederlands elftal. Zowel Arno Vermeulen als Pierre van Hooijdonk denkt dat de middenvelder van Al-Ettifaq van waarde kan zijn voor Oranje.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Arno Vermeulen meldt misverstand bij ESPN over Xavi SimonsXavi Simons heeft de Nederlandse pers niet geboycot, weet Arno Vermeulen. Tijdens afgelopen interlandperiode meldde onder meer verslaggever Pascal Kamperman bij ESPN dat de aanvallende middenvelder van RB Leipzig niet zou willen spreken met de pers, maar die berichtgeving berust op een misverstand volgens Vermeulen.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Vermeulen weerlegt boycot-verhaal Simons: 'Dat is niet waar, een misverstand'Xavi Simons boycot de Nederlandse pers niet, in tegenstelling tot eerdere geluiden. Dat heeft Arno Vermeulen zondagavond verzekerd bij NOS Studio Voetbal. Volgens hem staat de aanvallende middenvelder wel degelijk open voor interviews met Nederlandse media.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Vermeulen weerlegt boycot-verhaal en meldt 'misverstand' over SimonsXavi Simons boycot de Nederlandse pers niet, in tegenstelling tot eerdere geluiden. Dat heeft Arno Vermeulen zondagavond verzekerd bij NOS Studio Voetbal. Volgens hem staat de aanvallende middenvelder wel degelijk open voor interviews met Nederlandse media.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Duitsland doet rugnummer in de ban vanwege SS-gelijkenissenLees meer

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

Blowen in Duitsland vanaf vandaag legaal, vele regels zorgen voor verwarringVanaf vandaag is het in Duitsland toegestaan om cannabis te telen, bezitten en roken. Maar het web aan regels maakt het daadwerkelijk roken van een joint ingewikkeld.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »