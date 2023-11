Verhoging minimumloon heeft onbedoeld effect voor ervaren personeel

De recente verhoging van het minimumloon heeft bij enkele cao's een onbedoeld bijeffect voor personeel dat al langer in dienst is. Iemand met meerdere jaren werkervaring of een hogere functie verdient nu soms evenveel als nieuwere collega's in een lagere functie. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij verschillende Nederlandse poppodia. Het minimumloon komt daar plotseling boven de onderste cao-lonen uit.

Dat betekent dat horeca- en schoonmaakpersoneel, dat al vier jaar in dienst is, hetzelfde verdient als nieuwere collega's. Ze verdienen namelijk allemaal het minimumloon. Vooraf was de verwachting dat 40 procent van alle werknemers zou meeprofiteren van een grote minimumloonstijging, berekende het Centraal Planbureau (CPB) in 2020. Want ervaren krachten zijn vaak productiever en ook werkgevers hebben er belang bij dat meer ervaren krachten beter beloond worden, is de redenering. Bijna een jaar na de eerste flinke stijging van het minimumloon is te zien dat het sterk verschilt per sector in hoeverre medewerkers meeprofitere





