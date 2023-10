Vergeten vrouwelijke wetenschappers en kunstenaars: Was Anna Maria van Schurman de Beyonce van haar tijd?

Te gast is Marion Anker, conservator bij het Rijksmuseum en medeorganisator van de Nacht van de Geschiedenis aldaar.

Te gast is Marion Anker, conservator bij het Rijksmuseum en medeorganisator van de Nacht van de Geschiedenis aldaar.

‘Vergeten Ajacied’ aast op meer speelminuten: ‘Hoop dat hij een kans krijgt’Ahmet Kaplan is blij dat hij na lang blessureleed eindelijk zijn eerste officiële minuten in het shirt van Ajax heeft kunnen maken. Maandagavond kwam hij tijdens het doelpuntloze gelijkspel tegen ADO Den Haag als invaller binnen de lijnen bij de beloftenploeg. Lees verder ⮕

‘Vergeten Ajacied’ aast op meer speelminuten: ‘Hoop dat hij een kans krijgt’Ahmet Kaplan is blij dat hij na lang blessureleed eindelijk zijn eerste officiële minuten in het shirt van Ajax heeft kunnen maken. Maandagavond kwam hij tijdens het doelpuntloze gelijkspel tegen ADO Den Haag als invaller binnen de lijnen bij de beloftenploeg. Lees verder ⮕

Drama in Real Housewives of Amsterdam: Maria noemt Cherry-Ann golddiggerZeg je 'The Real Housewives of Amsterdam', dan zeg je natuurlijk 'drama'. In het eerste seizoen van de Videoland-serie stond het al bol van de ruzies, catfights en gedoe - en dan met name in de explosieve reünie. En in de eerste aflevering van de tweede reeks gaan de dames daar gewoon vrolijk mee door. Lees verder ⮕

Zieke Jannick (7) beleeft onvergetelijke dag bij zijn favoriete club FC EmmenHet was een bijzondere dag voor de 7-jarige FC Emmen-supporter Jannick. Om voor even te vergeten dat hij ziek is, kreeg hij een rondleiding door het stadion en mocht hij meetrainen met de selectie. Lees verder ⮕

Spelersrapport: indrukwekkend Feyenoord scoort hoge cijfers, één dissonantOm niet snel te vergeten, deze klinkende zege van Feyenoord op SS Lazio (3-1). VoetbalPrimeur maakt rapport op van een memorabele Champions League-avond. Lees verder ⮕

Feyenoord op rapport: torenhoge cijfers en één onvoldoende op feestavondOm niet snel te vergeten, deze klinkende zege van Feyenoord op SS Lazio (3-1). VoetbalPrimeur maakt rapport op van een memorabele Champions League-avond. Lees verder ⮕