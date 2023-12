Verdediger Bonucci wil terugkeren naar geboorteland vanwege heimwee

De 36-jarige verdediger Bonucci wil deze winter al terugkeren naar zijn geboorteland vanwege heimwee naar zijn familie. Hij komt amper in de plannen voor bij Union Berlin en heeft volgens verwachting geen contractverlenging.





voetbalzonenl » / 🏆 16. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Henry Kissinger, architect van Nixons buitenlandbeleid, vond dat hij met het kwaad moest samenwerkenHenry Kissinger, architect van Nixon buitenlandbeleid, vond dat hij met het kwaad moest samenwerken

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Kissinger werd gehaat door links, maar was hij ook een misdadiger?De Britse journalist Hitchens wilde Kissinger voor een internationaal tribunaal brengen, voor misdaden in onder meer Chili, Laos en Oost-Timor.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Derksen: ‘Hij deed het bij Ajax heel goed, laat hem daar in godsnaam terugkeren’Johan Derksen denkt dat Frank de Boer zijn trainerscarrière nieuw leven kan inblazen bij Ajax. De 53-jarige oefenmeester werd maandag ontslagen bij Al-Jazira, waar hij sinds 1 juli aan het roer stond. Directe aanleiding was de nederlaag tegen Al-Wahda in de kwartfinale van de League Cup in de Verenigde Arabische Emiraten.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Dag van de waarheid voor Desi Bouterse: gaat hij 20 jaar de cel in?41 jaar na de Decembermoorden hoort Desi Bouterse vandaag het eindvonnis in de rechtszaak tegen hem. Het OM eist 20 jaar cel.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Van Peperstraten schrijft 90-voudig Oranje-international af: ‘Hij is uit beeld’Georginio Wijnaldum gaat komende zomer niet met Oranje naar het EK, zo vermoedt Toine van Peperstraten. De middenvelder van Al-Ettifaq is door zijn overgang naar het Midden-Oosten buiten beeld geraakt bij het Nederlands elftal en hoeft volgens de presentator annex verslaggever niet op een belletje te rekenen van bondscoach Ronald Koeman.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Brands gaat in op afgeketste transfer PSV: ‘Hij leek zelf niet te willen’Marcel Brands heeft tekst en uitleg gegeven over het mislopen van Davinson Sánchez. De Colombiaanse centrumverdediger had nog weinig perspectief op speeltijd bij Tottenham Hotspur en werd veelvuldig in verband gebracht met een transfer naar PSV. De ex-Ajacied vertrok uiteindelijk begin september naar Galatasaray.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »