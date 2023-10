Verdachte aanval Baudet weer op vrije voeten, wordt wel vervolgd

De man die FvD-leider Thierry Baudet gisteravond met een paraplu tegen zijn hoofd sloeg bij de Universiteit Gent is weer op vrije voeten. Hij zal wel worden vervolgd vanwege het toebrengen van 'opzettelijke slagen en verwondingen', zegt een woordvoerder van de politie in de Belgische stad. Baudet werd gisteravond aangevallen bij de ingang van het gebouw, waar hij een lezing kwam geven. De dader werd direct opgepakt.

' Bekijk hieronder beelden van de aanval: Baudet zei in het radioprogramma dat het leek alsof bij de ingang van de universiteit 'een soort hinderlaag' was opgezet. 'Ik kwam aanlopen en werd aan de rechterkant afgeleid. Toen sprong er vanaf de linkerkant iemand op me af met, wat later bleek, een paraplu.' Of er meer verdachten in beeld zijn, wil de politiewoordvoerder niet zeggen.

