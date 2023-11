Verbruggen lijkt concurrentiestrijd te verliezen: 'Ik moet gewoon eerlijk zijn...'

"We moeten gewoon eerlijk zijn: Bart kan één van de beste keepers van Europa worden, maar Jason begrijpt onze speelwijze op dit moment beter", zegt de Italiaanse manager."We moeten nieuwe spelers gewoon wat tijd geven, zodat ze onze speelstijl leren begrijpen.

De Zerbi heeft slecht nieuws voor Oranje: Verbruggen moet geduld hebben

Kenneth Perez is onder de indruk van de kwaliteiten van doelman Diant Ramaj. De sluitpost maakte afgelopen transferzomer de overstap van Eintracht Frankfurt van Ajax en stond zowel tegen Brighton & Hove Albion als tegen PSV negentig minuten onder de lat. "Een voltreffer", zo oordeelt Perez over de transfer.

Ajax komt met bevestiging: Van 't Schip keert terug, nu als interim-trainer. Het is officieel: John van 't Schip maakt het seizoen af bij Ajax. De nieuwe interim-trainer is de opvolger van Maurice Steijn, nadat Hedwiges Maduro de honneurs waarnam tegen Brighton en PSV. Van 't Schip (59) tekent tot medio 2025, waarvan het eerste half jaar als coach.

Perez zag 'ongelofelijke' uitblinker tegen Feyenoord: 'Hij lijkt beetje op Suarez'. Kenneth Perez heeft zondag enorm genoten van Manfred Ugalde bij FC Twente. De analist is Dit was het Weekend van ESPN, lovend over de sterke Costa Ricaan en vergelijkt hem zelfs met een iconische spits uit de Eredivisie.

