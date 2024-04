Verbruggen indrukwekkend voor Bayern München scouts

Volgens het Duitse medium heeft Verbruggen tijdens het interland tussen Duitsland en Nederland (2-1) indruk gemaakt op de scouts van Bayern München. De Duitse grootmacht is op zoek naar een nieuwe doelman dieVerbruggen maakte afgelopen zomer voor liefst twintig miljoen de overstap van RSC Anderlecht naar Brighton. De sluitpost staat niet elke wedstrijd onder de lat. Dat heeft te maken met manager Roberto De Zerbi, die van rouleren houdt.

In totaal keepte Verbruggen veertien van de 29 Premier League-duels. Het contract van de doelman loopt nog tot medio 2025.Neuer heeft een contract tot medio 2025 bij Bayern . Het is nog onbekend of de sluitpost daarna zijn handschoenen aan de wilgen zal hangen.sorteert voorzichtig voor op dat scenario. Naast Verbruggen lijkt de al voor Bayern spelende Alexander Nübel de logische kandidaat. Uit het buitenland zijn ook FC Porto-doelman Diogo Costa en AC Milan-keeper Mike Maignan in beeld. Bayern are also looking at the foreign goalkeeper marke

