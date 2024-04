Verbruggen in beeld als opvolger van Neuer bij Bayern München

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.se doelman liet zijn potentieel zien in de interland tegen Duitsland.

” Verbruggen, vijfvoudig international van Oranje, kon een 2-1 nederlaag in Frankfurt echter niet voorkomen.Verbruggen is niet de enige doelman die in beeld is als opvolger van Neuer. De aan VfB Stuttgart verhuurde Alexander Nübel laat een goede indruk achter bij de verrassende nummer drie van de Bundesliga. Van buitenaf worden verder Diogo Costa (FC Porto) en Doordat Verbruggen bij Brighton & Hove Albion nog geen onbetwiste eerste doelman is, zou hij gelden als een van de goedkopere opties op het lijstje van Bayern Münche

Bayern München heeft Nederlander op het oog als opvolger van Alphonso DaviesIan Maatsen staat op het lijstje van Bayern München. Dat meldt Florian Plettenberg van Sky Deutschland maandagavond. Sinds afgelopen winter wordt de 22-jarige verdediger door Borussia Dortmund gehuurd van Chelsea, maar mogelijk is hij volgend seizoen dus opnieuw actief in de Duitse Bundesliga.

‘Volledige radiostilte bij Bayern München: Tuchel negeert één speler compleet’Bryan Zaragoza had zich zijn eerste maanden als speler van Bayern München vermoedelijk heel anders voorgesteld. De winteraanwinst werd buiten de selectie gelaten tegen SV Darmstadt (5-2 winst) en schijnt zelfs nog nooit gesproken te hebben met trainer Thomas Tuchel, schrijft Marcos Benito namens El Chiringuito TV.

Kimmich mag vertrekken bij Bayern München maar wil absoluut niet naar 3 topclubsBayern München is bereid om Joshua Kimmich komende zomer tegen de juiste prijs te verkopen, zo meldt Sky Sport-journalist Florian Plettenberg. De defensieve middenvelder overweegt Bayern slechts voor vijf verschillende Europese topclubs in te ruilen.

Bayern München wint ruim aan de hand van recordbreker Kane en uitblinker MusialaBayern München heeft zaterdagmiddag een overtuigende zege geboekt op SV Darmstadt 98: 2-5. Trainer Thomas Tuchel zag de ongrijpbare Jamal Musiala tweemaal scoren en een assist afleveren, terwijl Harry Kane voor zijn 31ste competitietreffer tekende.

Live: Darmstadt 98 - Bayern München, Zaterdag 16 maart 2024De complete wedstrijdpagina van Darmstadt 98 tegen Bayern München (Bundesliga) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

Bayern München haalt gigantisch uit dankzij Kane, Musiala en wereldgoal GnabryBayern München heeft zaterdag ongenadig hard uitgehaald in de Bundesliga. De ploeg van trainer Thomas Tuchel won met liefst 8-1 van FSV Mainz 05. Harry Kane maakte een hattrick en staat nu op dertig (!) competitietreffers. Jamal Musiala, goed voor een treffer en twee assists, was misschien wel de beste man op het veld.

