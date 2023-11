Verbolgenheid na bevestiging FIFA over WK in Saudi-Arabië: 'Een schande'

"Een eigen goal van de FIFA. De FIFA moet bereid zijn om het biedingsproces stop te zetten als mensenrechtenschendingen niet op een geloofwaardige manier worden aangepakt", aldus Steve Cockburn, die bij Amnesty International hoofdverantwoordelijke is voor economische en sociale rechtvaardigheid.Ook Human Rights Watch is totaal niet te spreken over de keuze om te gaan voetballen in Saudi-Arabië. Het woord 'schande' is terug te lezen in de reactie.

Zodoende lijkt het erop dat de aanloop naar het WK in Saudi-Arabië gelijkenissen zal gaan tonen met die richting het afgelopen WK in Qatar, toen er ook al enorm veel kritiek was op de rol van de FIFA.Ongeluk in Spanje: Jos Verstappen crasht en parkeert auto in de vangrail

