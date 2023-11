Verbeek geeft advies aan Van 't Schip bij Ajax

Transferpodcast van VoetbalPrimeur, zijn licht schijnen over de huidige situate in Amsterdam.Van 't Schip is aan een monsterklus begonnen en moet als interim-trainer de weg omhoog inzetten met Ajax. Verbeek weet wat de 59-jarige oefenmeester als eerst moet aanpakken."Je moet in elk geval een helder idee hebben. Kijken naar de kwaliteiten in je elftal en daarin keuzes maken", zegt hij

."Niet teveel experimenten, gewoon zeggen:Dit zijn in mijn ogen de beste elf die een team vormen en die de meeste punten kunnen halen ", vervolgt Verbeek zijn advies."Dan moeten de resultaten voor vertrouwen zorgen." Verbeek weet uit ervaring dat veel wijzigingen averechts werkt."Als je continu spelers gaat wisselen en spelers probeert een kans te geven, of je wisselt op basis van wat je in één wedstrijd gezien hebt, dan kom je nooit ergens."Van 't Schip is goed begonnen bij Ajax. Donderdagavond beleefde hij zijn vuurdoop en wonnen de Amsterdammers met 2-0 van FC Volendam

VOETBALPRİMEUR: LIVE: Van 't Schip en Ajax van start in jacht naar broodnodige winst op VolendamAjax hoopt de bodem van de put te hebben bereikt en wil nu onder John van 't Schip langzaam de weg omhoog vinden. De interim-trainer debuteert donderdag tijdens de inhaalwedstrijd tegen FC Volendam. In dit liveblog mis je niets van de heuse Noord-Hollandse kelderkraker.

