Venezuela houdt referendum over betwist gebied Essequibo

Venezuela houdt vandaag een referendum over het gebied Essequibo, dat door zowel Guyana als Venezuela wordt geclaimd. Bij de inwoners van het olierijke gebied zijn de zorgen groot. Er wordt met vlaggen gezwaaid, er hangen spandoeken en er klinken strijdliederen op een bijeenkomst in het dorpje Anna Regina in de grensregio tussen Guyana en Venezuela. 'Essequibo hoort bij Guyana!' roepen de bewoners die massaal zijn afgekomen op het protest.

Aanleiding voor het protest is het referendum in buurland Venezuela. President Maduro heeft de Venezolanen opgeroepen zich uit te spreken over de vraag of Essequibo bij Venezuela hoort. Er speelt al eeuwenlang een grensconflict over het gebied, dat vier keer groter is dan Nederland en waar meer dan 100.000 mensen wonen. Zowel Venezuela als Guyana maakt aanspraak op het gebied. Volgens Venezuela hoort het bij hen en is dat in 1777 vastgelegd onder de Spaanse kolonisatie. Maar Guyana beschouwt het gebied als het zijne, nadat in 1899 een internationale arbitragecommissie had bepaald dat het bij Guyana hoord





