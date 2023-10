Veltman zoekt Ajacied op om tip te geven: ‘Dan had Ajax ons pijn kunnen doen’

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.voor het eerst in de clubhistorie wonnen in Europees verband. Na afloop zocht Veltman oud-teamgenoot Kenneth Taylor op om hem van advies te voorzien.

Na afloop sprak Veltman kort met Taylor, die hij direct een advies gaf. “Ik heb hem even gesproken, maar de spelers van Ajax gingen naar hun fans en wij maakten ons eigen rondje. Je voelde wel een beetje dat het vertrouwen mist bij Ajax, maar ik zei ook: als jullie in de eerste helft een paar keer durfden te voetballen van het middenveld, dan hadden jullie ons pijn kunnen doen. Het heeft gewoon te maken met vertrouwen. Als ze een keer winnen, komen ze er wel weer bovenop.

Dat Ajax veelvuldig inzakte, was volgens Taylor een bewuste keuze. “Brighton kan goed voetballen van achteruit. Soms moeten wij dan de rust bewaren als we de bal veroveren. Soms schoten we de bal naar voren en waren we hem meteen kwijt. Natuurlijk speel je liever iedere bal vooruit zodat je kan aanvallen, maar soms schoten we de bal zonder idee naar voren. Dan is het beter om de bal in de ploeg te houden. headtopics.com

Ook zelf is Taylor nog op zoek naar verbetering. “Ik kan meer brengen en beter spelen. Of ik meer druk voel omdat ik al langer bij Ajax zit? Ik denk wel dat ik die rol moet pakken. Meer dan dat ik nu doe.” De in Alkmaar geboren middenvelder wist dit seizoen in twaalf wedstrijden pas eenmaal te scoren. Daarnaast leverde Taylor hetzelfde aantal assists af.Ajax-trainer Hedwiges Maduro heeft de opstelling voor het Europa League-duel met Brighton & Hove Albion bekendgemaakt.

