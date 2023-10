Veltman ziet één oplossing voor dolend Ajax: 'Dat geeft zo'n speciaal gevoel'

. Bij de Engelsen staat Joël Veltman onder contract. Voor de camera van ESPN toont de verdediger zich blij met de zege, maar geeft hij ook te kennen dat de situatie in Amsterdam hem pijn doet.De wedstrijd verliep stroever dan het leek, zo stelt Veltman."Zeker de eerste helft was het heel lastig om er doorheen te komen, en dan moet je natuurlijk uitkijken voor de individuele kwaliteiten die ze voorin hebben. Met Berghuis die die ballen kan geven, daar moet je voor waken.

De 31-jarige Veltman stroomde in 2001 in bij de jeugdopleiding van Ajax, de club waar hij negentien jaar later vertrok. De huidige situatie doet dan ook wat met hem."De supporters bleven zingen, dat vond ik mooi. Om die ploeg toch te steunen. Ik zei na de wedstrijd ook tegen Kenneth Taylor: 'jullie kunnen zo lekker voetballen, maar net even dat vertrouwen, de durf mist even. Dat gaat terugkomen.' Hoe ze dat oplossen? Wedstrijden winnen, heel simpel.

