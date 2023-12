Veel meer dan titels: hele seizoen staat op het spel bij NK afstanden in Thialf De NK afstanden in Thialf zijn veel meer dan een strijd om de nationale titels. Van donderdag tot en met zaterdag staan er tickets voor de EK afstanden, de WK afstanden, het WK allround én het WK sprint op het spel. Een overzicht van alle belangen en het programma. Het seizoen van een Nederlandse topschaatser kan op 30 december zomaar al bijna voorbij zijn.

Wie zich bij de NK afstanden niet plaatst voor een van de internationale toernooien, heeft niet veel om naar uit te kijken in de laatste maanden van de winter. De nationale kampioenschappen in Heerenveen zijn daarom misschien wel de spannendste wedstrijd van het seizoen voor de Nederlanders. Hieronder volgen per toernooi de kwalificatieregels. EK afstanden in Heerenveen (5-7 januari) Voor het enige EK van dit seizoen haalt schaatsbond KNSB de beruchte kansenmatrix en selectievolgorde weer tevoorschij





NUsport » / 🏆 2. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Het WK-gevoel van Polman en Van Wetering is er weer: 'Wordt tijd voor een medaille''Het is er weer! Het gevoel. Ik kan het niet uitleggen, maar het is er weer,' aldus Estavana Polman. En dat belooft veel goeds voor het naderende WK handbal: 'Wordt tijd voor een medaille'

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »

Einde van een tijdperk: Italiaanse grootheid neemt afscheid van profvoetbalGiorgio Chiellini gaat stoppen als profvoetballer, zo meldt onder meer Fabrizio Romano. Volgens Romeo Agresti, Juventus-watcher namens GOAL, kondigt de verdediger dinsdagmiddag officieel zijn afscheid aan. Daarmee komt na 23 jaar een einde aan een imposante carrière die resulteerde in een uitpuilende prijzenkast.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Een duik in de geschiedenis van de wolf: van wolvenjacht tot beschermd dierSinds enkele jaren is de wolf terug in Drenthe. Maar hoe ging dat eigenlijk vroeger, voor ze verdwenen?

Bron: RTVDrenthe - 🏆 10. / 61 Lees verder »

Van bekers tot beugel, dartsjaar 2023 was voor Van Gerwen 'een rollercoaster'De laatste wereldtitel van darter Michael van Gerwen dateert alweer van vijf jaar geleden. Hij meldt zich in Alexandra Palace na een wisselvallig jaar.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Van bekers tot beugel, dartsjaar 2023 was voor Van Gerwen 'een rollercoaster'De laatste wereldtitel van darter Michael van Gerwen dateert alweer van vijf jaar geleden. Hij meldt zich in Alexandra Palace na een wisselvallig jaar.

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »

Oudejaarsverenigingen over verdwenen Van Gogh-beeld: 'We worden niet meteen nerveus van een aangifte'Of het verdwenen standbeeld van Vincent van Gogh nog voor de Kerst weer in Assen staat, is nog de vraag. Oudejaarsverenigingen reageren laconiek op de aangifte van diefstal van het beeld.

Bron: RTVDrenthe - 🏆 10. / 61 Lees verder »